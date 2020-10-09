  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Эррол Спенс: Перенос поединка в мой родной город добавил мне мотивации
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эррол Спенс: Перенос поединка в мой родной город добавил мне мотивации

Бокс
(1 голосов)

Эррол доволен

Эррол Спенс: Перенос поединка в мой родной город добавил мне мотивации
Новина українською

Чемпион WBC и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс (26-0, 21 КО) прокомментировал предстоящий поединок против Дэнни Гарсии (36-2, 21 KO).

"Перенос поединка в мой родной город добавил мне мотивации. Это прекрасно, ведь я сойдусь с великолепным чемпионом в лице Дэнни Гарсии. Знаю, люди внимательно следят за тем, не ошибусь ли я и не покажу ли себя хуже, но я на 100% сосредоточен. Тренировочный лагерь проходит отлично", – сказал Спенс.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эррол Спенс Дэнни Гарсия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...