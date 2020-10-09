Эррол Спенс: Перенос поединка в мой родной город добавил мне мотивации

Чемпион WBC и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс (26-0, 21 КО) прокомментировал предстоящий поединок против Дэнни Гарсии (36-2, 21 KO).

"Перенос поединка в мой родной город добавил мне мотивации. Это прекрасно, ведь я сойдусь с великолепным чемпионом в лице Дэнни Гарсии. Знаю, люди внимательно следят за тем, не ошибусь ли я и не покажу ли себя хуже, но я на 100% сосредоточен. Тренировочный лагерь проходит отлично", – сказал Спенс.