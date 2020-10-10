Беринчик о политике: Мы можем сделать жизнь жителей более комфортной

Украинский боксер, интерконтинентальный чемпион мира в легком весе по версии WBO Денис Беринчик (14-0, 8 КО) прокомментировал свое решение идти в политику. Соответствующее обращение он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

"Бои бывают разные. На ринге - за титул, а в жизни - вызов на бой за интересы украинцев. На местных выборах иду от партии "Удар" Виталия Кличко на пост главы Борщаговской общины.

Это три села под Киевом - Софиевская Борщаговка, Петропавловская Борщаговка и Чайки.

Сегодня "Удар" - сила, способная дать толчок к развитию и решения реальных проблем общества. У меня есть ударные планы изменений, которые давно назрели".

Вместе с командой "Удар" мы можем сделать жизнь жителей более комфортной", - написал он.