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Беринчик о политике: Мы можем сделать жизнь жителей более комфортной
Комментарий боксера
Украинский боксер, интерконтинентальный чемпион мира в легком весе по версии WBO Денис Беринчик (14-0, 8 КО) прокомментировал свое решение идти в политику. Соответствующее обращение он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.
"Бои бывают разные. На ринге - за титул, а в жизни - вызов на бой за интересы украинцев. На местных выборах иду от партии "Удар" Виталия Кличко на пост главы Борщаговской общины.
Это три села под Киевом - Софиевская Борщаговка, Петропавловская Борщаговка и Чайки.
Сегодня "Удар" - сила, способная дать толчок к развитию и решения реальных проблем общества. У меня есть ударные планы изменений, которые давно назрели".
Вместе с командой "Удар" мы можем сделать жизнь жителей более комфортной", - написал он.
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