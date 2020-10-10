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Действительно впечатляет: Лопес показал свою форму за неделю до боя против Ломаченко. Фото

Бокс
(2 голосов)

Американец готов на 100%

Действительно впечатляет: Лопес показал свою форму за неделю до боя против Ломаченко. Фото
UA-Футбол
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Американский боксер, чемпион мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) показал свою физическую форму за неделю до поединка против украинского чемпиона по версиям WBC, WBO и WBA Василия Ломаченко (14-1, 10 КО). Соответствующий пост он разместил на своей официальной странице в Твиттер:

"Я вернулся, детка. Ну и где любовь"

Действительно впечатляет: Лопес показал свою форму за неделю до боя против Ломаченко. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Тимоти Брэдли рассказал о сильных и слабых сторонах Ломаченко и Лопеса.

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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