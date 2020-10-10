Действительно впечатляет: Лопес показал свою форму за неделю до боя против Ломаченко. Фото

Американский боксер, чемпион мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) показал свою физическую форму за неделю до поединка против украинского чемпиона по версиям WBC, WBO и WBA Василия Ломаченко (14-1, 10 КО). Соответствующий пост он разместил на своей официальной странице в Твиттер:

"Я вернулся, детка. Ну и где любовь"