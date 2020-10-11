Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Менеджер Уайлдера: Они ошибаются, мы будем драться в декабре
Бить или не бить, вот в чем вопрос
10 октября авторитетное издание The Sun опубликовало информацию об отмене третьего поединка между чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) и американцем Деонтеем Уайлдером (42-1-1; 41 КО).
Главной причиной этого является окончание срока действия контракта экс-чемпиона на бой-реванш.
Однако эту информацию опроверг один из менеджеров Уайлдера Шели Финкель. Прямая речь:
"Они ошибаются, мы будем драться в декабре" - сказал он.
Напомним, что в феврале 2020 Фьюри победил нокаутом Уайлдера, а матч-реванш, о котором ходило так много разных слухов пока так и не состоялся.
Популярное сейчас
- Йоахим Лев: Результат матча справедлив
- Лига наций. Испания - Швейцария 1:0. На чужом несчастье
- Как DZIDZIO исполнил гимн Украины перед матчем против Германии. ВИДЕО
- Ломаченко – Лопес: за 10 дней до боя. ВИДЕО
- Эффектная модель и хореограф, которая сегодня будет поддерживать звезду сборной Германии. ФОТО
- Один из лучших нападающих мира занялся балетом и борется со стереотипами в спорте. ФОТО