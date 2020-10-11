Менеджер Уайлдера: Они ошибаются, мы будем драться в декабре

10 октября авторитетное издание The Sun опубликовало информацию об отмене третьего поединка между чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) и американцем Деонтеем Уайлдером (42-1-1; 41 КО).

Главной причиной этого является окончание срока действия контракта экс-чемпиона на бой-реванш.

Однако эту информацию опроверг один из менеджеров Уайлдера Шели Финкель. Прямая речь:

"Они ошибаются, мы будем драться в декабре" - сказал он.

Напомним, что в феврале 2020 Фьюри победил нокаутом Уайлдера, а матч-реванш, о котором ходило так много разных слухов пока так и не состоялся.