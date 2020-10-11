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Теофимо Лопес: Если Ломаченко не сможет стоять на ногах, я воспользуюсь возможностью и нокаутирую его
Комментарий чемпиона мира
Чемпион мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) рассказал, какой план выберет его команда на бой против чемпиона по версиям WBC, WBA и WBO Василия Ломаченко (14-1, 10 КО). Его слова цитирует FightNews:
"Я не думаю о нокауте. Мы многое говорим. Я могу много наговорить, в частности, сказать, что нокаутирую этого парня. Дело в том, что я могу сделать много заявлений, но вы знаете, как все происходит в боксе. Один удар может все изменить. Есть много подобных нюансов.
Конечно, я буду решительно настроен, учитывая тот факт, что я могу потрясти соперника. Когда придет время и я потрясу Ломаченко, я буду поддерживать темп и посмотрю, что могу сделать, чтобы нанести ему еще больше вреда.
Если бой приблизится к завершению, если он больше не сможет стоять на ногах, то, естественно, я воспользуюсь этой возможностью. Но я никогда не выхожу на бой с мыслями о нокауте. Когда ты думаешь об этом, то в 9 случаях из 10 тебе не удается нокаутировать соперника. Так что мы готовимся к 12 раундам" - сказал он.
Напомним, что ранее Лопес
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