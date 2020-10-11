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Спарринг-партнер Усика: Если говорить о таланте и боксерских навыках, Усик находится на другой планете
Комментарий человека из лагеря
Спарринг-партнер украинского супертяжа Александра Усика (17-0, 13 КО) Дэвид Аллен рассказал о своих впечатлениях от работы с нашим спортсменом. Его слова цитирует FightNews:
"Я не говорю, что Усик побьет Фьюри, Джошуа и всех остальных. Я не утверждаю, что он победит Чисору.
Но если говорить о таланте и боксерских навыках, Усик находится на другой планете. Если бы ему еще добавить габаритов и физической силы.
Может Усик отправить в нокаут любого супертяжеловеса? Я не знаю. Но однозначно он умеет бить достаточно сильно. Он просто точный и быстрый. А это все, что нужно. Он хороший, очень хороший", - сказал Аллен.
Напомним, что ранее Теофимо Лопес
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