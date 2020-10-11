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Диллиан Уайт о втором бое против Поветкина: Если я хоть раз точно попаду, то он точно не поднимется

Бокс
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Комментарий британца

Диллиан Уайт о втором бое против Поветкина: Если я хоть раз точно попаду, то он точно не поднимется
UA-Футбол
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Британский супертяжеловес Диллиан Уайт (27-2, 18 КО) рассказал, что уверен в мощности своего удара во втором поединке против россиянина Александра Поветкина (36-2-1, 25 КО). Его слова цитирует SkySports:

"Я контролировал бой и бросал его ударами, которые даже нормально не попадали.

Если я хоть раз точно попаду, то он точно не поднимется, ведь у меня тяжелые кулаки и бью я как конь копытом" - сказал он.

Напомним, что ранее Теофимо Лопес рассказал о плане на бой против Ломаченко.

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В статье: Александр Поветкин Диллиан Уайт
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