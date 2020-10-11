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Диллиан Уайт о втором бое против Поветкина: Если я хоть раз точно попаду, то он точно не поднимется
Комментарий британца
Британский супертяжеловес Диллиан Уайт (27-2, 18 КО) рассказал, что уверен в мощности своего удара во втором поединке против россиянина Александра Поветкина (36-2-1, 25 КО). Его слова цитирует SkySports:
"Я контролировал бой и бросал его ударами, которые даже нормально не попадали.
Если я хоть раз точно попаду, то он точно не поднимется, ведь у меня тяжелые кулаки и бью я как конь копытом" - сказал он.
Напомним, что ранее Теофимо Лопес
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