Диллиан Уайт о втором бое против Поветкина: Если я хоть раз точно попаду, то он точно не поднимется

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт (27-2, 18 КО) рассказал, что уверен в мощности своего удара во втором поединке против россиянина Александра Поветкина (36-2-1, 25 КО). Его слова цитирует SkySports:

"Я контролировал бой и бросал его ударами, которые даже нормально не попадали.

Если я хоть раз точно попаду, то он точно не поднимется, ведь у меня тяжелые кулаки и бью я как конь копытом" - сказал он.