Эксперт: Ломаченко предельно рискует в бою с Лопесом

Чемпионский бой за все титулы в легком весе между Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) пройдет 17 октября в Лас-Вегасе.

Эксперт ESPN Марк Кригель считает, что разница в габаритах может сыграть с Ломаченко злую шутку.

"Я считаю, что Ломаченко предельно рискует. Как по мне, этот риск все время увеличивается

Ломаченко ведь остался полулегковесом. И в этом дивизионе физическое преимущество сильно не в его пользу.

С такими как Лопес Василий раньше не встречался. У Лопеса как минимум мощный удар и быстрая реакция. Это может доставить проблемы. У Ломаченко тоже есть удар. Но у него вся фишка не в мощи, а в том, чтобы донести плюху, которую ты не увидишь. Проблема еще и в том, что Лопесу не обязательно попасть чистым ударом. Его молниеносная реакция и мощные удары – очень опасная смесь

Он считает себя намного больше и намного мощнее. Он считает, что Ломаченко не место в легком весе. И самое важное, что Теофимо в это все верит", - сказал Кригель.