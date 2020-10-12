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Третий бой Уайлдера и Фьюри сорвался
Промоутеры не договорились
Глава Top Rank Боб Арум сообщил, что третья часть противостояния чемпиона WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 21 КО) и Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО) в декабре 2020 года не состоится. Более того, нельзя исключать, что трилогия так и не состоится.
"19 декабря боя не будет, а других свободных дат для поединка такого уровня нет. Фьюри проведет бой в декабре, а в апреле или мае мы можем устроить мегафайт против Джошуа", - заявил Арум.
Что касается соперника Фьюри по ближайшему бою, то на данный момент в топ-15 рейтинга Всемирного боксерского совета находятся такие боксеры, как Энди Руис, Майкл Хантер, Филипп Хргович, Оскар Ривас и другие.
У большинства, включая Александра Усика, Александра Поветкина и Диллиана Уайта, уже подтверждены ближайшие бои.
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