Тайсон Фьюри проведет бой в 2020 году

Судя по всему, бой Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер в этом году действительно не состоится, однако британский боксер намерен оставаться в форме.

Скорее всего, что 5-го декабря Фьюри выйдет боксировать в Лондоне. Соперника подберут из топ-15 рейтинга WBC.

Ранее Фьюри договорился с Энтони Джошуа о двух боях в 2021 году за объединение поясов супертяжелого веса.