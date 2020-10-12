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Тайсон Фьюри проведет бой в 2020 году

Бокс
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Соперник британца пока неизвестный

Тайсон Фьюри проведет бой в 2020 году
Новина українською

Судя по всему, бой Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер в этом году действительно не состоится, однако британский боксер намерен оставаться в форме.

Скорее всего, что 5-го декабря Фьюри выйдет боксировать в Лондоне. Соперника подберут из топ-15 рейтинга WBC.

Ранее Фьюри договорился с Энтони Джошуа о двух боях в 2021 году за объединение поясов супертяжелого веса.

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В статье: Тайсон Фьюри
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