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Теофимо Лопес: Люди говорят, что Ломаченко не остановить, но никто не видит того, что вижу я

Бокс
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Теофимо настроен на бой

Теофимо Лопес: Люди говорят, что Ломаченко не остановить, но никто не видит того, что вижу я
Новина українською

Теофимо Лопес рассказал о том, за счет чего собирается победить Василия Ломаченко в предстоящем поединке, который состоится 17 октября:

"Люди говорят, что его не остановить, но никто не видит того, что вижу я. У него есть его сайд-степы, а у меня левый хук, и есть шанс, что он попадет на него.

Его запугивания не определят победителя боя. У меня есть боксерские навыки, и никто еще не видел их в полной мере. К тому же, я бью с обеих рук. Я готов ко всему. Уверен, он недооценивает меня, но я этого не сделаю".

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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