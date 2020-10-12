Теофимо Лопес: Люди говорят, что Ломаченко не остановить, но никто не видит того, что вижу я

Теофимо Лопес рассказал о том, за счет чего собирается победить Василия Ломаченко в предстоящем поединке, который состоится 17 октября:

"Люди говорят, что его не остановить, но никто не видит того, что вижу я. У него есть его сайд-степы, а у меня левый хук, и есть шанс, что он попадет на него.

Его запугивания не определят победителя боя. У меня есть боксерские навыки, и никто еще не видел их в полной мере. К тому же, я бью с обеих рук. Я готов ко всему. Уверен, он недооценивает меня, но я этого не сделаю".