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Ломаченко: Бой с Лопесом станет лучшим в карьере

Бокс
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Василий готов показать миру, на что он способен

Ломаченко: Бой с Лопесом станет лучшим в карьере
Новина українською

Как известно, 17 октября Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) в Лас-Вегасе определят абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Ломаченко заявил, что мир профессионального бокса по объективным причинам еще не видел его в деле на 100%.

"Я никогда не показывал 100 процентов своих навыков, поскольку у меня всегда были небольшие проблемы. В поединке против Линареса у меня были проблемы с плечом.

Если вы помните, бой с Педрасой стал для меня первым после операции. В поединке с Кроллой я сломал руку, но закончил этот бой. Некоторые соперники останавливались и говорили «no mas».

Сейчас я здоров и ментально готов к этому поединку. Я хочу победить. Бой с Лопесом будет лучшим в моей профи-карьере. Я покажу все свои навыки. Я считаю, что это будет очень хороший поединок", - сказал украинец.

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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Источник:
Fightnews.info

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