Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ломаченко: Бой с Лопесом станет лучшим в карьере
Василий готов показать миру, на что он способен
Как известно, 17 октября Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) в Лас-Вегасе определят абсолютного чемпиона мира в легком весе.
Ломаченко заявил, что мир профессионального бокса по объективным причинам еще не видел его в деле на 100%.
"Я никогда не показывал 100 процентов своих навыков, поскольку у меня всегда были небольшие проблемы. В поединке против Линареса у меня были проблемы с плечом.
Если вы помните, бой с Педрасой стал для меня первым после операции. В поединке с Кроллой я сломал руку, но закончил этот бой. Некоторые соперники останавливались и говорили «no mas».
Сейчас я здоров и ментально готов к этому поединку. Я хочу победить. Бой с Лопесом будет лучшим в моей профи-карьере. Я покажу все свои навыки. Я считаю, что это будет очень хороший поединок", - сказал украинец.
Популярное сейчас
- Тарас Степаненко рассказал, как у него проявились симптомы COVID-19
- Пирло: Мне посчастливилось работать с великими тренерами, начиная с Луческу. Он был маэстро
- Цыганык: Шевченко пересмотрел свое отношение к некоторым игрокам. Скорее всего, их больше никогда не будет в сборной
- Теофимо Лопес: Если Ломаченко не сможет стоять на ногах, я воспользуюсь возможностью и нокаутирую его
- Эффектная модель и хореограф, которая сегодня будет поддерживать звезду сборной Германии. ФОТО
- В сети появилось видео с Криштиану Роналду и украинской пограничницей. ВИДЕО