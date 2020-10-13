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Спенс показал, как выглядел в первые часы после жуткой автокатастрофы
Один из лучших боксеров мира чудом остался жив
Чемпион WBC и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс (26-0, 21 КО) в октябре прошлого года на огромной скорости разбил свою Феррари. Американец получил множественные травмы и находился на грани смерти.
Теперь же Спенс в Instagram показал, как выглядел после автокатастрофы. Слабонервным лучше не смотреть.
Эррол Спенс в последнем бою в августе 2019 года разделенным решением судей победил Шона Портера. Его возвращение на ринг ожидается 21 ноября в поединке с бывшим чемпионом мира в двух весовых категориях Дэнни Гарсия.
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