Беллью считает, что Чисора нокаутирует Усика

Эксперты Sky Sports сделали прогноз на бой в супертяжелом весе между Александром Усиком (17-0, 13 КО) и Дереком Чисорой (32-9, 23 КО).

5 из 7 опрошенных считают, что в статусе победителя ринг 31 октября покинет Усик. Четверо сделали ставку на победу украинца решением судей.

За Чисору проголосовали только его менеджер Дэвид Хэй и бывший соперник Усика по тяжелому весу Тони Беллью. Оба эксперты считают, что британец выиграет нокаутом.

