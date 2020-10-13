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Беллью считает, что Чисора нокаутирует Усика

Бокс
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Интересное мнение

Беллью считает, что Чисора нокаутирует Усика
Новина українською

Эксперты Sky Sports сделали прогноз на бой в супертяжелом весе между Александром Усиком (17-0, 13 КО) и Дереком Чисорой (32-9, 23 КО).

5 из 7 опрошенных считают, что в статусе победителя ринг 31 октября покинет Усик. Четверо сделали ставку на победу украинца решением судей.

За Чисору проголосовали только его менеджер Дэвид Хэй и бывший соперник Усика по тяжелому весу Тони Беллью. Оба эксперты считают, что британец выиграет нокаутом.

Ожидается, что Александр Усик и Дерек Чисора выяснят отношения в Лондоне на арене Уэмбли.

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В статье: Александр Усик Дерек Чисора
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