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Беллью считает, что Чисора нокаутирует Усика
Интересное мнение
Эксперты Sky Sports сделали прогноз на бой в супертяжелом весе между Александром Усиком (17-0, 13 КО) и Дереком Чисорой (32-9, 23 КО).
5 из 7 опрошенных считают, что в статусе победителя ринг 31 октября покинет Усик. Четверо сделали ставку на победу украинца решением судей.
За Чисору проголосовали только его менеджер Дэвид Хэй и бывший соперник Усика по тяжелому весу Тони Беллью. Оба эксперты считают, что британец выиграет нокаутом.
Usyk ???? Chisora - Pundit Predictions ????— Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) October 11, 2020
How do you see the fight going? ????
???? @Usykaa v @DerekWarChisora - October 31st, Sky Sports Box Office
Ожидается, что Александр Усик и Дерек Чисора выяснят отношения в Лондоне на арене Уэмбли.
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