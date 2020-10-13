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Хитров ставит на досрочную победу Ломаченко над Лопесом
В субботу узнаем, прав ли Евгений
Чемпионский бой за все титулы в легком весе между Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) пройдет 17 октября в Лас-Вегасе.
Евгений Хитров (20-2, 17 КО) поделился своим мнением о самом ожидаемом поединке осени в мировом боксе.
"Думаю, пауза пошла обоим боксерам на пользу. Они восстановились от изнурительных тренировок и теперь будут готовы на все 100.
Фаворит в этом бою однозначно Ломаченко. У него колоссальный опыт и сумасшедшая дисциплина. Василий будет возглавлять дивизион примерно 5 лет как минимум, если ему не надоест бокс.
Я не большой эксперт в прогнозах, но мне кажется этот бой не продлится больше 9-10 раундов. Для Васи это слишком принципиальный бой, слишком много было сказано лишнего. Поэтому, как только Вася прочувствует Лопеса, в следующем раунде все и закончится. Но этот бой будет одним из лучших боев в этом году", - сказал украинец.
«Думаю, пауза пошла обоим боксерам на пользу. Они восстановились от изнурительных тренировок и теперь будут готовы на все 100. Фаворит в этом бою однозначно Ломаченко. У него колоссальный опыт и сумасшедшая дисциплина. Василий будет возглавлять дивизион примерно 5 лет как минимум, если ему не надоест бокс. Я не большой эксперт в прогнозах, но мне кажется этот бой не продлится больше 9-10 раундов. Для Васи это слишком принципиальный бой, слишком много было сказано лишнего. Поэтому, как только Вася прочувствует Лопеса, в следующем раунде все и закончится. Но этот бой будет одним из лучших боев в этом году», – сказал Хитров.
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