Фьюри может провести бой с непобедимым немцем

Накануне стало известно, что третий бой между Тайсоном Фьюри (31-0-1, 21 КО) и Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО) сорвался. Тем не менее, Фьюри не планирует сидеть без дела – до конца года Тайсон намерен вернуться на ринг и провести защиту титула.

Авторитетный инсайдер Дэн Рафаэль сообщил, что главным кандидатом на бой с Фьюри является бывший чемпион Европы Агит Кабайел (20-0, 13 КО), известный в Украине по бою с Андреем Руденко. Кабайел входит в топ-15 рейтинга WBC, а его дела ведет промоутерская компания Top Rank, которая также сотрудничает и с Фьюри.

Бой Фьюри – Кабайел может состояться 5 декабря в Великобритании.