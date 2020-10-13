Президент WBC подтвердил, что Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира, если побьет Лопеса

Чемпионский бой за все титулы в легком весе между Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) пройдет 17 октября в Лас-Вегасе.

Всемирный боксерский совет ранее перевел Ломаченко в статус «франчайзингового» чемпиона. Несмотря на это, украинец получит статус абсолютного чемпиона мира в случае победы над чемпионом IBF.

"Василий – чемпион WBC. Он завоевал титул и подал запрос о переводе во «франчайзинговые» чемпионы. Этот титул выше любого другого титула в легком дивизионе. То есть Ломаченко – чемпион с особенными привилегиями.

Мы подтверждаем, что специально для этой схватки «франчайзинговый» титул достанется победителю. Хотя ранее мы и не планировали, что титул WBC Franchise будет выставляться на кон поединка", - говорит президент WBC Маурисио Сулейман.

Таким образом, победитель боя Ломаченко – Лопес станет первым абсолютным чемпионом мира в легком весе с августа 1990 года, когда Пернелл Уитакер удерживал в своих руках титулы WBC, WBA и IBF.