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Ломаченко: В Украине Лопес много не трепался бы

Бокс
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Василий отреагировал на постоянные выпады соперника

Ломаченко: В Украине Лопес много не трепался бы
Новина українською

Чемпионский бой за все титулы в легком весе между Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) пройдет 17 октября в Лас-Вегасе.

"Все это я не раз слышал от многих боксеров, как они побьют меня и нокаутируют. В ринге они почему-то забывают свои обещания.

У нас на родине нет жестких законов, в отличие от Штатов. Если ты оскорбил кого-то у нас, то тебе навешают, и законов там нет. Он бы там много не потрепался. Но здесь, в США, он может лепить что угодно, я «поговорю» в ринге", - говорит Ломаченко.

Также украинец отметил, что Лопес молод и голоден, а его сильными качествами являются хороший удар, скорость и боксерский интеллект .

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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Источник:
Vringe.com

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