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Украинский боксер сфотографировался на фоне Кремля

Бокс
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Сомнительный поступок

Украинский боксер сфотографировался на фоне Кремля
Новина українською

Украинский супертяжеловес Игорь Шевадзуцкий (5-0, 5 КО) на своей странице в Instagram опубликовал фото из Москвы. Боксер запечатлен на фоне Кремля.

Украинский боксер сфотографировался на фоне Кремля - изображение 1

В Россию Шевадзуцкий прибыл по приглашению временного чемпиона WBC Александра Поветкина (36-2-1, 25 КО), который ведет подготовку к реваншу с Диллианом Уайтом (27-2, 18 КО). Поединок состоится 21 ноября в Великобритании.

Игорь Шевадзуцкий в последнем бою в октябре в Пловдиве (Болгария) нокаутом прошел боснийца Аднана Деронью.

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В статье: Бокс Игорь Шевадзуцкий
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