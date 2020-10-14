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Экс-чемпион мира Брэдли: Ломаченко будет осторожным на старте боя

Бокс
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Мнение профессионала

Экс-чемпион мира Брэдли: Ломаченко будет осторожным на старте боя
Новина українською

Чемпионский бой за все титулы в легком весе между Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) пройдет 17 октября в Лас-Вегасе.

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Тимоти Брэдли поделился своим видением того, что в субботу будет происходить на ринге.

"Ломаченко нужно смещаться в стороны, менять дистанции. Я думаю, это смутит Лопеса. Я знаю Ломаченко, он очень-очень умный боец. Он будет очень осторожным в начале из-за тяжелых рук Лопеса. Он будет заходить, выходить с дистанции, будет менять дистанцию, чтобы посмотреть, где слаб Лопес. Он способен понять это сразу просто своим передвижением по рингу.

У Лопеса преимущество в размахе что-то около 13 см. Лопес может держать его на дистанции, если он сможет использовать свои ноги. Он может заставить его действовать безрезультатно каждый раз, и тогда он сможет смутить Ломаченко. Лома должен быть вблизи, поймите это.

Я ожидаю хай-тек поединок. Я ожидаю быстрые шахматы в начале, и потом, если бой перейдет во вторую половину, - тогда я думаю, у Ломаченко есть возможность победить, как он всегда делает. Он просчитывает", - сказал Брэдли.

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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Источник:
Vringe.com

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