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Бывший тренер Гвоздика: Ломаченко падал в бою с Линаресом – у Лопеса есть шансы

Бокс
(1 голосов)

Тедди Атлас видит интригу

Бывший тренер Гвоздика: Ломаченко падал в бою с Линаресом – у Лопеса есть шансы
Новина українською

Чемпионский бой за все титулы в легком весе между Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) пройдет 17 октября в Лас-Вегасе.

Бывший тренер Александра Гвоздик Тедди Атлас не уверен, что Ломаченко сможет нивелировать преимущество Лопеса в ударной силе.

"Это противостояние натуральной мощи с той, которую удалось получить за счет специальных тренировок. Рожденная мощь против рукотворной.

Не будем забывать, что Ломаченко побывал на полу в противостоянии с Хорхе Линаресом. А если это сумел сделать венесуэлец, то и у Лопеса есть шансы.

Однозначно, что попадание Лопеса будет куда опаснее попадания Хорхе. Теофимо – молодой парень. Он словно необузданный жеребец. Сможет ли умелый наездник Ломаченко обуздать Лопеса? Если у него получится, то потом он разберет Теофимо по деталям точно так же, как делал раньше с остальными своими соперниками", - сказал Атлас.

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В статье: Василий Ломаченко Тедди Атлас Теофимо Лопес
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Источник:
Vringe.com

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