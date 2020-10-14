Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бывший тренер Гвоздика: Ломаченко падал в бою с Линаресом – у Лопеса есть шансы
Тедди Атлас видит интригу
Чемпионский бой за все титулы в легком весе между Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) пройдет 17 октября в Лас-Вегасе.
Бывший тренер Александра Гвоздик Тедди Атлас не уверен, что Ломаченко сможет нивелировать преимущество Лопеса в ударной силе.
"Это противостояние натуральной мощи с той, которую удалось получить за счет специальных тренировок. Рожденная мощь против рукотворной.
Не будем забывать, что Ломаченко побывал на полу в противостоянии с Хорхе Линаресом. А если это сумел сделать венесуэлец, то и у Лопеса есть шансы.
Однозначно, что попадание Лопеса будет куда опаснее попадания Хорхе. Теофимо – молодой парень. Он словно необузданный жеребец. Сможет ли умелый наездник Ломаченко обуздать Лопеса? Если у него получится, то потом он разберет Теофимо по деталям точно так же, как делал раньше с остальными своими соперниками", - сказал Атлас.
Популярное сейчас
- Кака: Мне нравится наблюдать за тем, как Шевченко, Гаттузо и Пирло управляют большими командами
- Левченко увидел конкуренцию за конкретные позиции в сборной Украины
- С немецким характером. Германия - Швейцария 3:3. Видео голов и обзор матча
- Эксперт: Ломаченко предельно рискует в бою с Лопесом
- Эффектная модель и хореограф, которая сегодня будет поддерживать звезду сборной Германии. ФОТО
- Молодой защитник Динамо сделал предложение своей очаровательной девушке. ФОТО