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Ломаченко - Лопес: Текстовая онлайн-трансляция чемпионского поединка

Бокс
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Текстовая трансляция боя Ломаченко - Лопес 18.10.2020

Ломаченко - Лопес: Текстовая онлайн-трансляция чемпионского поединка
Андрій Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

18 октября в 05:00 по Киеву в Лас-Вегасе (штат Невада, США) начнется поединок за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. В ринге между собой сойдутся чемпион мира по версиям WBC Franchise, WBA Super и WBO Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) и чемпион по версии IBF Теофимо Лопес (15-0, 12 КО).

UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию этого супер поединка. Ломаченко - Лопес онлайн на ТВ в Украине можно будет увидеть на медиа-ресурсе "MEGOGO".

Свой прогноз на поединок сделали и букмекеры. Так, явным фаворитом в этом бою является украинский чемпион. На его победу принимают ставки с коэффициентом 1,2. В то же время, на триумф Лопеса этот показатель значительно выше - 4,0.

Ломаченко - Лопес текстовая онлайн-трансляция боя:

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В статье: онлайн дня Василий Ломаченко Бокс Теофимо Лопес онлайн
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