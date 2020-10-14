Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ломаченко - Лопес: Текстовая онлайн-трансляция чемпионского поединка
Текстовая трансляция боя Ломаченко - Лопес 18.10.2020
18 октября в 05:00 по Киеву в Лас-Вегасе (штат Невада, США) начнется поединок за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. В ринге между собой сойдутся чемпион мира по версиям WBC Franchise, WBA Super и WBO Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) и чемпион по версии IBF Теофимо Лопес (15-0, 12 КО).
UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию этого супер поединка. Ломаченко - Лопес онлайн на ТВ в Украине можно будет увидеть на медиа-ресурсе "MEGOGO".
Свой прогноз на поединок сделали и букмекеры. Так, явным фаворитом в этом бою является украинский чемпион. На его победу принимают ставки с коэффициентом 1,2. В то же время, на триумф Лопеса этот показатель значительно выше - 4,0.
Ломаченко - Лопес текстовая онлайн-трансляция боя:
Популярное сейчас
- Кака: Мне нравится наблюдать за тем, как Шевченко, Гаттузо и Пирло управляют большими командами
- Луис Энрике после поражения от Украины: Очень легко осуждать и хвалить футболистов
- С немецким характером. Германия - Швейцария 3:3. Видео голов и обзор матча
- Действительно впечатляет: Лопес показал свою форму за неделю до боя против Ломаченко. Фото
- Переболевший лейкемией и коронавирусом Синиша Михайлович зажигает на Танцах со звездами. ВИДЕО
- Эффектная модель и хореограф, которая сегодня будет поддерживать звезду сборной Германии. ФОТО