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Ломаченко - Лопес: где и когда смотреть чемпионский бой украинца
Где смотреть поединок Ломаченко - Лопес 18.10.2020
18 октября в 05.00 по Киеву в Лас-Вегасе (штат Невада, США) начнется поединок за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. В ринге между собой сойдутся чемпион мира по версиям WBC Franchise, WBA Super и WBO Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) и чемпион по версии IBF Теофимо Лопес (15-0, 12 КО).
В Украине этот бой в прямом эфире можно будет посмотреть на медиа-ресурсе "MEGOGO". Начало трансляции - в 05:00 по Киеву.
На американскую аудиторию бой Ломаченко - Лопес бесплатно будет транслировать телеканал ESPN.
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