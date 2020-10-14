Ломаченко - Лопес: где и когда смотреть чемпионский бой украинца

18 октября в 05.00 по Киеву в Лас-Вегасе (штат Невада, США) начнется поединок за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. В ринге между собой сойдутся чемпион мира по версиям WBC Franchise, WBA Super и WBO Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) и чемпион по версии IBF Теофимо Лопес (15-0, 12 КО).

В Украине этот бой в прямом эфире можно будет посмотреть на медиа-ресурсе "MEGOGO". Начало трансляции - в 05:00 по Киеву.

На американскую аудиторию бой Ломаченко - Лопес бесплатно будет транслировать телеканал ESPN.