Лопес: Никто не видит того, что вижу я

Чемпион мира по боксу в лёгкой весовой категории по версии IBF американец Теофимо Лопес поделился ожиданиями от предстоящего поединка с представителем Украины Василием Ломаченко, обладателем поясов WBA, WBC и WBO.

"Говорят, что его не остановить, что он бог. Но никто не видит того, что вижу я. У него есть его сайдстепы, а у меня левый хук. Есть шанс, что он попадёт прямо на него.

Его перемещения по рингу не определят победителя боя. У меня есть боксёрские навыки, и никто ещё не видел их в полной мере. К тому же я бью с обеих рук.

Я готов ко всему. Уверен, он недооценивает меня. А я оцениваю его по достоинству", — цитирует Лопеса The Ring.

Встреча Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса изначально должна была состояться весной 2020 года, однако пандемия коронавируса внесла коррективы в календарь боксёрских шоу, и схватку пришлось отложить. Поединок старались безуспешно организовать 19 сентября. В итоге было принято решение провести бой 17 октября.