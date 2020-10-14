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Команды Ломаченка и Лопеса сдали тесты на коронавирус
Они оказались отрицательными
Команды Теофимо Лопеса (14-1, 10 КО) и Василия Ломаченко (15-0, 13 КО) прошли тестирования на коронавирус накануне поединка 17 октября.
Результаты всех участников боя показали отрицательный результат. Об этом написал менеджер украинца Эгис Климас в своем Instagram.
"Только что командам сообщили, что результаты вчерашнего тестирования отрицательные. Все готово. Осталось всего несколько дней до боя Ломаченко – Лопес"
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