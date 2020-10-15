Ломаченко - Лопес: Анализ будущих соперников. Мнения экспертов. Прогноз на бой

18 октября в 5:00 по Киеву в Лас-Вегасе (штат Невада, США) начнется поединок за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. В ринге между собой сойдутся чемпион мира по версиям WBC Franchise, WBA Super и WBO Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) и чемпион по версии IBF Теофимо Лопес (15-0, 12 КО).

Эксперты UA-Sport подробно обсудили предстоящий бой, определили сильные и слабые стороны обоих боксеров, рассказали о тренировочном процессе и подготовке и спрогнозировали победителя мегафайта.