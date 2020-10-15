Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ломаченко - Лопес: Анализ будущих соперников. Мнения экспертов. Прогноз на бой
18.10.2020 бой за звание абсолютного чемпиона мира Ломаченко - Лопес
18 октября в 5:00 по Киеву в Лас-Вегасе (штат Невада, США) начнется поединок за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. В ринге между собой сойдутся чемпион мира по версиям WBC Franchise, WBA Super и WBO Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) и чемпион по версии IBF Теофимо Лопес (15-0, 12 КО).
Эксперты UA-Sport подробно обсудили предстоящий бой, определили сильные и слабые стороны обоих боксеров, рассказали о тренировочном процессе и подготовке и спрогнозировали победителя мегафайта.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Фран Соль радуется всему, что было после Динамо
- Лига Наций. Хорватия - Франция 1:2. Одни старались, другие забивали
- Новичок Миная Маембе: Разница между Украиной и Замбией очень ощутима
- Украинский боксер сфотографировался на фоне Кремля
- Звезда сборной Германии проявил интерес к скандальной девушке защитника сборной Украины. ФОТО
- Эффектная модель и хореограф, которая сегодня будет поддерживать звезду сборной Германии. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...