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Ломаченко и Лопес провели финальную пресс-конференцию

Бокс
(1 голосов)

До боя остались считанные часы

Ломаченко и Лопес провели финальную пресс-конференцию
Новина українською

Чемпионский бой за все титулы в легком весе между Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) пройдет 17 октября в Лас-Вегасе. Победитель унесет с собой с ринга титулы WBA, WBO, IBF и WBC Franchise.

Перед прибытием на заключительную пресс-конференцию команды Ломаченко и Лопеса сдали тесты на коронавирус, после чего оказались в боксерском «пузыре».

Промоутерская компания Top Rank на пресс-конференции выставила каждый из четырех поясов, которые будут на кону в субботу.

Ранее UA-Футбол сообщал, где и когда можно будет посмотреть чемпионский бой между Ломаченко и Лопесом.

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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Комментарии (1)
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мы за динамо (киев)
15.10.2020 в 10:01
ломаченко на цей раз вихватить добрячої пи@ди. він втратив підтримку україни. тепер він просто торба з гі@ном.
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