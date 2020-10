Ломаченко и Лопес провели финальную пресс-конференцию

Чемпионский бой за все титулы в легком весе между Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) пройдет 17 октября в Лас-Вегасе. Победитель унесет с собой с ринга титулы WBA, WBO, IBF и WBC Franchise.

Перед прибытием на заключительную пресс-конференцию команды Ломаченко и Лопеса сдали тесты на коронавирус, после чего оказались в боксерском «пузыре».

Промоутерская компания Top Rank на пресс-конференции выставила каждый из четырех поясов, которые будут на кону в субботу.

