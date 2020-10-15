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Ломаченко и Лопес провели финальную пресс-конференцию
До боя остались считанные часы
Чемпионский бой за все титулы в легком весе между Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) пройдет 17 октября в Лас-Вегасе. Победитель унесет с собой с ринга титулы WBA, WBO, IBF и WBC Franchise.
Перед прибытием на заключительную пресс-конференцию команды Ломаченко и Лопеса сдали тесты на коронавирус, после чего оказались в боксерском «пузыре».
Промоутерская компания Top Rank на пресс-конференции выставила каждый из четырех поясов, которые будут на кону в субботу.
The "lucky punch" debate from @TeofimoLopez's world title victory last December continued today ...— Top Rank Boxing (@trboxing) October 15, 2020
Three more sleeps until it gets settled with fists.#LomaLopez | SATURDAY | ESPN pic.twitter.com/wNNnsAEhW6
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