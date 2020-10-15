Ломаченко – Лопес: объявлены имена рефери в ринге и судей

Чемпионский бой за все титулы в легком весе между Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) пройдет 17 октября в Лас-Вегасе. Победитель унесет с собой с ринга титулы WBA, WBO, IBF и WBC Franchise.

В ринге следить за соблюдением правил бокса будет опытный Расселл Мора, который обслуживает боксерские поединки с 1997 года. За последний год Мора работал на двух крупных боях – между Саулем Альваресом и Сергеем Ковалевым, а также между Хосе Карлосом Рамиресом и Виктором Постолом.

Именно Мора был на ринге, когда Ломаченко в октябре 2013 года в первом бою на профи-ринге нокаутировал Хосе Рамиреса. На боях Лопеса Мора еще работал.

Судейские записки в бою Ломаченко – Лопес будут Джули Ледерман, Стив Вайсфельд и Тим Читэм. Вайсфельд и Ледерман уже работали на боях украинца, Читэм в субботу впервые пересечется с украинцем.