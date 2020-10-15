Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ломаченко – Лопес: объявлены имена рефери в ринге и судей
Стало известно, кто разделит ринг с двумя чемпионами
Чемпионский бой за все титулы в легком весе между Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) пройдет 17 октября в Лас-Вегасе. Победитель унесет с собой с ринга титулы WBA, WBO, IBF и WBC Franchise.
В ринге следить за соблюдением правил бокса будет опытный Расселл Мора, который обслуживает боксерские поединки с 1997 года. За последний год Мора работал на двух крупных боях – между Саулем Альваресом и Сергеем Ковалевым, а также между Хосе Карлосом Рамиресом и Виктором Постолом.
Именно Мора был на ринге, когда Ломаченко в октябре 2013 года в первом бою на профи-ринге нокаутировал Хосе Рамиреса. На боях Лопеса Мора еще работал.
Судейские записки в бою Ломаченко – Лопес будут Джули Ледерман, Стив Вайсфельд и Тим Читэм. Вайсфельд и Ледерман уже работали на боях украинца, Читэм в субботу впервые пересечется с украинцем.
Популярное сейчас
- Игрок национальной сборной Украины, у которого нет агента – какая альтернатива
- Ломаченко - Лопес: где и когда смотреть чемпионский бой украинца
- Не Месси. Воспитанник Барселоны назвал лучшего игрока в истории
- Тайсон чуть не заснул во время прямого эфира на британском ТВ
- Эффектная модель и хореограф, которая сегодня будет поддерживать звезду сборной Германии. ФОТО
- В сети появилось видео с Криштиану Роналду и украинской пограничницей. ВИДЕО