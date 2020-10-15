  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Ломаченко – Лопес: объявлены имена рефери в ринге и судей
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ломаченко – Лопес: объявлены имена рефери в ринге и судей

Бокс
(1 голосов)

Стало известно, кто разделит ринг с двумя чемпионами

Ломаченко – Лопес: объявлены имена рефери в ринге и судей
Новина українською

Чемпионский бой за все титулы в легком весе между Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) пройдет 17 октября в Лас-Вегасе. Победитель унесет с собой с ринга титулы WBA, WBO, IBF и WBC Franchise.

В ринге следить за соблюдением правил бокса будет опытный Расселл Мора, который обслуживает боксерские поединки с 1997 года. За последний год Мора работал на двух крупных боях – между Саулем Альваресом и Сергеем Ковалевым, а также между Хосе Карлосом Рамиресом и Виктором Постолом.

Именно Мора был на ринге, когда Ломаченко в октябре 2013 года в первом бою на профи-ринге нокаутировал Хосе Рамиреса. На боях Лопеса Мора еще работал.

Судейские записки в бою Ломаченко – Лопес будут Джули Ледерман, Стив Вайсфельд и Тим Читэм. Вайсфельд и Ледерман уже работали на боях украинца, Читэм в субботу впервые пересечется с украинцем.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...