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Пресс-конференция перед боем Ломаченко – Лопес. ВИДЕО

Бокс
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Боксеры около часа общались с прессой

Пресс-конференция перед боем Ломаченко – Лопес. ВИДЕО
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Чемпионский бой за все титулы в легком весе между Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) пройдет 17 октября в Лас-Вегасе. Победитель унесет с собой с ринга титулы WBA, WBO, IBF и WBC Franchise.

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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