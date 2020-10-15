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Ломаченко: Хочу надрать задницу Лопесу
Нехарактерные для Василия слова
Чемпионский бой за все титулы в легком весе между Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) пройдет 17 октября в Лас-Вегасе. Победитель унесет с собой с ринга титулы WBA, WBO, IBF и WBC Franchise.
На финальной пресс-конференции перед боем Ломаченко еще раз дал понять, что его задели все высказывания, которые Лопес позволял себе в последние месяцы.
"Хочу хорошенько отделать Лопеса. Очень, очень, очень сильно отделать. Хочу хорошенько надрать ему задницу.
Лопес и его отец просто играют роль звезд. Да, это правда. Они мне оба не нравятся. Прежде всего из-за того, что постоянно несут обо мне какую-то абсолютную ересь. Они слишком много говорят обо мне.
Думаю, в ринге у нас будет шахматная партия. Я так вижу. Я полностью сконцентрирован на поединке. Больше ни о чем не думаю. Будет только он, я, рефери, судьи и представители телевидения. Ну и еще, конечно же, будут четыре титула на кону поединка", - сказал Василий.
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