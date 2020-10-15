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Лопес о бое с Ломаченко: Мы идем на войну
Это действительно будет война в ринге
Чемпионский бой за все титулы в легком весе между Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) пройдет 17 октября в Лас-Вегасе. Победитель унесет с собой с ринга титулы WBA, WBO, IBF и WBC Franchise.
"У меня есть цель – и я собираюсь ее достичь. Никто не может помешать мне. Ломаченко? Я не смотрю на него, я смотрю сквозь него.
Бой с Ломаченко – это убить или быть убитым. Мы идем на войну. Вы увидите это в моих глаза. И в тот самый момент я поимею его", - приводит слова Лопеса BoxingScene.
Отец Теофимо Лопеса объявил, что бой его сына с «мошенником» Василием Ломаченко продлится не более пяти раундов.
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