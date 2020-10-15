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Ригондо сделал прогноз на бой Ломаченко – Лопес

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Кубинец делает ставку на фаворита

Ригондо сделал прогноз на бой Ломаченко – Лопес
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Чемпионский бой за все титулы в легком весе между Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) пройдет 17 октября в Лас-Вегасе. Победитель унесет с собой с ринга титулы WBA, WBO, IBF и WBC Franchise.

Гильермо Ригондо (20-1, 13 КО), единственное поражение которому в 2017 году нанес именно Ломаченко, не верит, что молодость американца побьет опыт боксера из Украины.

"Очень хороший бой будет. Думаю, Ломаченко выиграет. Лопес не дрался со столькими классными соперниками, как он. У Ломаченко были куда как лучше противники. Себя в этот список не причисляю, так как, в общем, я тогда был бойцом из легчайшего веса, а он – из второго полулегкого.

Теофимо следовало готовиться очень тщательно. Да, он хороший боксер; я это знаю, так как спарринговал с ним, когда он был в 57,2 кг. Хороший паренек. Надеюсь, он хорошо проделает работу. Крутой бой, но Ломаченко выиграет", - сказал Ригондо.

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В статье: Василий Ломаченко Гильермо Ригондо Теофимо Лопес
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Источник:
Vringe.com

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