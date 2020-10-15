  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Пять самых эффектных нокаутов от Теофимо Лопеса. ВИДЕО
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пять самых эффектных нокаутов от Теофимо Лопеса. ВИДЕО

Бокс
(1 голосов)

Василию Ломаченко на заметку

Пять самых эффектных нокаутов от Теофимо Лопеса. ВИДЕО
Новина українською

Чемпионский бой за все титулы в легком весе между Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) пройдет 17 октября в Лас-Вегасе. Победитель унесет с собой с ринга титулы WBA, WBO, IBF и WBC Franchise.

Топ-5 нокаутов Теофимо Лопеса – версия Top Rank:

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...