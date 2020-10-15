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Суперзвезда НБА поставил на Лопеса в бою с Ломаченко
Он готов аргументировать свое мнение
Чемпионский бой за все титулы в легком весе между Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) пройдет 17 октября в Лас-Вегасе. Победитель унесет с собой с ринга титулы WBA, WBO, IBF и WBC Franchise.
Разыгрывающий клуба НБА Портленд Трэйл Блэйзерс Дамьен Лиллард абсолютным чемпионом мира видит своего соотечественника.
"У Ломаченко великолепная работа ног, скорость и мастерство, но в бою с Линаресом он показал, что его можно побить. У Лопеса преимущество в габаритах, у него есть сила, и, что самое главное, он уверен в себе.
Его уверенность дает мне уверенность в его успехе. Ставлю на то, что Лопес донесет свой удар и завершит работу", - сказал Лиллард.
One of the planet’s top hoopers knows the fight game, too. ????— Top Rank Boxing (@trboxing) October 14, 2020
Here’s who @Dame_Lillard is rolling with for #LomaLopez ???? ... Agree or nah? pic.twitter.com/qkWLyOL0yQ
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