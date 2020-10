Суперзвезда НБА поставил на Лопеса в бою с Ломаченко

Чемпионский бой за все титулы в легком весе между Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) пройдет 17 октября в Лас-Вегасе. Победитель унесет с собой с ринга титулы WBA, WBO, IBF и WBC Franchise.

Разыгрывающий клуба НБА Портленд Трэйл Блэйзерс Дамьен Лиллард абсолютным чемпионом мира видит своего соотечественника.

"У Ломаченко великолепная работа ног, скорость и мастерство, но в бою с Линаресом он показал, что его можно побить. У Лопеса преимущество в габаритах, у него есть сила, и, что самое главное, он уверен в себе.

Его уверенность дает мне уверенность в его успехе. Ставлю на то, что Лопес донесет свой удар и завершит работу", - сказал Лиллард.

