Пулев отпустил в сторону Джошуа расистскую шутку

Кубрат Пулев (28-1, 14 КО) перед боем с чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) попал в очередной скандал. На этот раз болгарского супертяжеловеса обвинили в расизме после неудачной шутки.

"Сильные стороны Джошуа? У него, несомненно, сильнейший удар. Что еще? Ну, у него загар лучше моего", - сказал экс-соперник Владимира Кличко.

Джошуа и его промоутер Эдди Хирн на скандальные слова Пулева еще не отреагировали.

Ожидается, что бой Джошуа – Пулев состоится 12 декабря в Лондоне на арене O2 при ограниченном количестве болельщиков.