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Пулев отпустил в сторону Джошуа расистскую шутку
Болгарину стоило бы тщательней подбирать слова
Кубрат Пулев (28-1, 14 КО) перед боем с чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) попал в очередной скандал. На этот раз болгарского супертяжеловеса обвинили в расизме после неудачной шутки.
"Сильные стороны Джошуа? У него, несомненно, сильнейший удар. Что еще? Ну, у него загар лучше моего", - сказал экс-соперник Владимира Кличко.
Джошуа и его промоутер Эдди Хирн на скандальные слова Пулева еще не отреагировали.
Ожидается, что бой Джошуа – Пулев состоится 12 декабря в Лондоне на арене O2 при ограниченном количестве болельщиков.
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