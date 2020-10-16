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Эксперт ESPN: Лопес нокаутирует Ломаченко

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Эксперт ESPN: Лопес нокаутирует Ломаченко
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Чемпионский бой за все титулы в легком весе между Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) пройдет 17 октября в Лас-Вегасе. Победитель унесет с собой с ринга титулы WBA, WBO, IBF и WBC Franchise.

Обозреватель ESPN Стив Ким в анонсе поединке сделал ставку на досрочную победу боксера из США.

"Я верил в Лопеса с тех пор, как он стал профессионалом. Дело не только в навыках, но в крайне недооцененном боксерском IQ и уверенности в себе. Существует неправильное представление о том, что он просто грубый панчер, но у него есть способность расставлять ловушки.

Нет сомнений в величии Ломаченко, но он не прирожденный легковес, и хотя он все еще остается элитным бойцом, после долгой, легендарной любительской карьеры, есть некоторые признаки небольшого физического спада.

Многие считают, что это будет современная версия боя между Джо Кальзаге Джеффом Лэйси. Но у Лопеса гораздо больше граней в его игре, чем у типичного «аутсайдера», вступающего в бой с Ломаченко. Лопес найдет способы достать Ломаченко и причинить ему боль, и в конечном итоге он остановит его в последних раундах", - написал Ким.

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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