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Лопес: Легкий вес – моя территория
Очередная порция громкий слов от американца
Чемпионский бой за все титулы в легком весе между Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) пройдет 17 октября в Лас-Вегасе. Победитель унесет с собой с ринга титулы WBA, WBO, IBF и WBC Franchise.
"Легкий вес – слишком тяжело для Ломаченко. Он слишком медлителен в этой весовой категории. Ему лучше выступать в полулегком или втором полулегком. Посмотрим, как на нем отразится весь этот годичный отдых.
Думаю, Ломаченко готов к большой битве. Он всегда мечтал стать абсолютным чемпионом мира. И он решил сделать это в легком весе. Но это моя весовая категория. Это мой трон. Мы отправим его обратно во второй полулегкий вес", - приводит слова Лопеса BoxingScene.
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