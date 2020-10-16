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Стало известно, сколько Ломаченко заработает за бой с Лопесом

Бокс
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Стало известно, сколько Ломаченко заработает за бой с Лопесом
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Чемпионский бой за все титулы в легком весе между Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) пройдет 17 октября в Лас-Вегасе. Победитель унесет с собой с ринга титулы WBA, WBO, IBF и WBC Franchise.

Без учета налогов, а также выплат комиссий, тренеру, менеджеру и промоутеру гонорар Ломаченко за бой с Лопесом составит 3,25 миллиона долларов.

Как минимум 10% от этой суммы Ломаченко перечислит на счет своего менеджера Эгиса Климаса. Еще 20% получит промоутерская компания Top Rank. Таким образом, после уплаты налогов у Ломаченко на руках останется примерно 1,5 миллиона долларов.

Как известно, чемпион мира в трех весовых категориях за бои на профи-ринге половину гонорара отдает своему отцу и тренеру Анатолию Ломаченко.

Итого – за бой с Лопесом Василий ориентировочно заработает 750 тысяч в американской валюте.

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В статье: Василий Ломаченко Бокс Теофимо Лопес
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Источник:
Чемпион

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