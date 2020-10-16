Ломаченко – Лопес: что говорит о супербое мир бокса

В эту субботу один из лучших боксеров современности Василий Ломаченко поставит на карту титулы WBA, WBO, WBC Franchise и пояс журнала The Ring в интригующем объединительном бою с чемпионом IBF Теофимо Лопесом внутри «пузыря» на MGM Grand в Лас-Вегасе.

Ломаченко - Лопес: где и когда смотреть чемпионский бой украинца

Ломаченко в 2013 году ворвался на профи-ринг в статусе одного из самых титулованных боксеров-любителей, а его главным достижением среди аматоров стали две золотые медали, привезенные из Пекина в 2008 году и из Лондона в 2012-м. Василий пытался переписать историю бокса и стать чемпионом мира уже во втором бою, но сомнительное поражение от Орландо Салидо помешало украинцу осуществить свою мечту. Тем не менее, Ломаченко быстро закрепился в элите профи-бокса – при 15 боях Василий является чемпионом мира в трех весовых категориях и находится в шаге от статуса абсолютного чемпиона мира, а в его послужном списке победы над такими боксерами, как Гэри Расселл-младший, Гильермо Ригондо, Николас Уолтерс, Роман Мартинес, Люк Кэмпбелл, Хорхе Линарес и другие.

Лопес, лидирующий в рейтинге The Ring среди боксеров легкого веса, представлял Гондурас на Олимпийских играх 2016 года. С тех пор, как он стал профессионалом, 23-летний боксер отметился громкими досрочными победами над Мэйсоном Менардом, Диего Магдалено и Эдисом Татли. После неожиданно тяжелого поединка с Масаёши Накатани (победа единогласным решением судей), Теофимо вновь подтвердил звание панчера, когда во втором раунде на глазах у Ломаченко нокаутировал чемпиона IBF Ричарда Комми.

Ломаченко уже 32, у него большой пробег и он склонен к травмам. Не станет ли для украинца бой с Лопесом тем поединком, в котором мы заметим его старение? Теофимо – напористый парень, который давно искал свой шанс прославиться на весь мир, однако не откусывает ли он больше, чем может прожевать? За Лопесом очевидное превосходство в габаритах, сыграет ли это решающую роль или американец будет шокирован невероятным набором способностей, которые есть в арсенале Ломаченко?

А вот что думают о бое Ломаченко – Лопес эксперты журнала The Ring, бывшие боксеры, тренеры и промоутеры.

Том Грэй: Ломаченко, разделенным решением судей.

«Я думаю, что невероятные навыки Ломаченко менее важны в этом бою, чем его чемпионский опыт. Лопес – блестящий боец, и у него прекрасное будущее, независимо от того, как пройдет этот бой. Я не думаю, что у Теофимо было достаточно серьезных боев, чтобы сотворить сенсацию. Лома находится в другом измерении, чем Комми, и Лопес почувствует эту разницу в первые секунды боя. Но какими бы мрачными не были бы перспективы Лопеса, я все же верю, что у него будут успешные моменты в этом поединке. Могу предположить, что ему удастся потрясти Ломаченко, и мы можем даже увидеть Василия на канвасе. Но я не думаю, что Лопес сумеет сдержать Ломаченко. Предвижу глупые судейские записки – поэтому ставлю на разделенное решение судей. Считайте это моей догадкой».

Энсон Уэйнрайт: Ломаченко, единогласным решением судей

«Молодость против опыта, невероятные навыки против грубой силы, но при этом нельзя сказать, что Лопес заурядный боксер. Лопес был непреклонен в том, что ему нужен Ломаченко – теперь он может встретиться с ним лицом к лицу и понять, о чем идет речь. На ум приходит старая пословица: «Будь осторожен со своими желаниями»: он потревожил медведя, и это опасно. Лопес слишком хорош, чтобы не использовать свои моменты, но он будет на шаг позади и проиграет единогласным решением, что-то вроде восьми раундов против четырех, что означает 116:112. Теофимо извлечет уроки из 12 раундов с Ломаченко и станет лучшим бойцом в будущем».

Ломаченко - Лопес: Текстовая онлайн-трансляция чемпионского поединка

Ли Гроувз: Ломаченко, единогласным решением судей

«Когда Лопес впервые заговорил о бое с Ломаченко, большинство справедливо посчитали его преждевременным, но теперь «V-Lо против Т-Lо», возможно, самый ожидаемый бой года благодаря блестящему выступлению Лопеса против Ричарда Комми. Лопес больше, сильнее, намного моложе, бьет сильнее и обладает огромной уверенностью в себе. Я думаю, что свои лучшие шансы Лопес будет иметь в первых трех раундах, потому что на старте боя Теофимо будет на пике своих физических возможностей, а Ломаченко будет пытаться разгоняться после 14-месячного простоя и оценивать, кто находится в ринге перед ним. Если Ломаченко преодолеет этот рубеж, не получив значительного ущерба, то я считаю, что его сочетание интеллекта, опыта, невероятной техники, скорости и работы ног заставит Лопеса принять поражение решением судей».

Рон Боржес: Ломаченко, единогласным решением судей

«Ломаченко забыл о боксе больше, чем знает о нем молодой Лопес, и это погубит Теофимо. Этот бой будет разворачиваться так же, как и бой Альварес-Мэйвезер. Лопес войдет в ринг с большим огнем в глазах и юношеской уверенностью, но после нескольких раундов его начнут избивать такими ударами и с таких углов, о существовании которых он даже не подозревал. В то время как Ломаченко начинает подавать признаки возраста, ему стоит быть осторожным в начале боя и в его концовке, когда Лопес будет особенно опасен, но его технические навыки и превосходная работа ног позволят ему убедительно одержать победу. Единственное предостережение – это то, что всегда может случиться в боксе. Я был на арене в ту ночь, когда Костя Цзю состарился на полпути в битве с Рики Хаттоном и закончил тем, что отказался продолжать бой, сидя в своем углу. Это может случиться с любым стареющим борцом, у которого большой износ, и Ломаченко – один из них. Но Василий, похоже, зашел не так далеко, как Цзю той ночью в Манчестере. Ломаченко выиграет 117:111, но судьи сделают разрыв в счете более близким, потому что это то, чем они занимаются в наши дни».

Марти Малкэйни: Ломаченко, единогласным решением

«Боксеры должны прогрессировать, прежде чем вступать в схватку с элитным соперником, и я не верю, что Теофимо прошел через эти шаги. Я восхищаюсь его амбициями, но для Лопеса еще рано встречаться с Ломаченко. Он еще даже не был проверен против боксера уровня топ-10. Скорость и гиперактивность Теофимо дадут результат в первых двух раундах, но затем Ломаченко включится и начнет находить бреши во все более разочарованном Лопесе. Углы и быстрота Василия сведут на нет габариты Лопеса и его преимущество в длине рук. Это не будет одностороннее движение, но по мере того, как количество пропущенных ударов будет увеличивается, Теофимо начнет делать ставку на одиночное попадание, от которого Лома будет легко уходить и наращивать свое преимущество на картах судей с помощью контратак. Я вижу единогласную победу Ломаченко решением судей в диапазоне 116-112».

Майкл Монтеро: Ломаченко, единогласным решением судей

«Опыт имеет значение. У Ломаченко и Лопеса по 15 боев в профессионалах, но против соперников очень разного уровня. Еще до того, как стать профессионалом, Лома провёл более 400 боев среди любителей и в рамках WBS. Он многократно сталкивался с каждым бойцовским стилем, в то время как Лопес делает огромный скачок в оппозиции, выходя на ринг к украинцу. Я ожидаю, что ветеран будет использовать свою превосходную работу ног и углы, чтобы вывести Лопеса из равновесия. Лома выиграет единогласным решением судей, вероятно, в диапазоне 116-112».

Гарет Дэвис: Ломаченко, единогласным решением судей

«Это будет сложнейший бой для Василия Ломаченко. Он исполнит роль матадора в бычьем стиле Теофимо Лопеса, и мы получим развлечение высшего сорта. Лома может проиграть этот бой против более крупного и агрессивного бойца, который не дает передышки. Вероятно, Лопес будет бить чаще, точнее и даже сильнее, чем он бил раньше. Это великий бой. Ломаченко выиграет 116–112 очков после очень сложной первой трети мегафайта».

Норм Фронгейм: Ломаченко, единогласным решением судей

«Это бой с множеством точек зрения. В пользу Ломаченко аргументов больше. Блестящее владение Ломаченко геометрическими фигурами ринга должно стать ключевым фактором, особенно в поздних раундах против более молодого Теофимо Лопеса. Опасность для Ломаченко таится в первых раундах. Именно тогда 23-летний Лопес может причинить вред 32-летнему Ломаченко, боксерский интеллект которого и доказанная терпимость к боли – верные признаки того, что он выживет после раннего взрыва от Лопеса. Украинец получал травмы плеча и рук. Он столкнулся с невзгодами и победил их. В субботу его ждут новые проблемы – может быть, их накопится много, но недостаточно, чтобы одолеть его в захватывающей схватке, которая закончится победой Ломаченко с отрывом в два-три очка на картах судей».

Роберт Гарсия (экс-чемпион мира/тренер): Ломаченко, по очкам

«Я думаю, это бой, которого все ждут. 2020 год из-за пандемии не был слишком удачным для бокса, но мне кажется, что Теофимо против Ломы – это бой, который никого не оставил равнодушным. Я думаю, что это очень равный поединок, и я думаю, что бой может пойти по любому сценарию. Думаю, что у Теофимо есть характер, скорость, сила, чтобы нанести хороший удар и потрясти Лому, но у Ломы есть навыки, чтобы выиграть решением. Если бы мне пришлось выбирать, я бы выбрал победу Ломаченко решением судей, но это будет непростой бой, это будет очень хороший бой».

Ломаченко - Лопес: Анализ будущих соперников. Мнения экспертов. Прогноз на бой

Майкл Амо-Бедиако (промоутер): Ломаченко, по очкам

«У Ломы есть мастерство, чтобы сбить Лопеса с толку, и если Василий войдет в ритм, то Теофимо будет сложно вернуться. Ломаченко может нарушить планы Лопеса, как это было в бою Накатани, но с разницей в габаритах от Лопеса достаточно одного удара, чтобы все изменить. Я ставлю на победу Ломаченко на картах судей».

Дюк Маккензи (экс-чемпион мира в трех весовых категориях, ТВ-аналитик): Лопес, техническим нокаутом

«Хотя многие не верят в поражение Ломаченко, я даю Лопесу все шансы на апсет. Они оба очень хороши, но Лома достиг пика, а Лопес еще не достиг предела своих возможностей, но уже находится на его уровне. Лопес победит после остановки боя в позднем раунде».

Марк Рэмси (тренер): Ломаченко, единогласным решением судей

«Очень сложно делать прогноз против такого талантливого бойца, как Ломаченко, но я чувствую, что Лопес представляет для него реальную опасность. Он большой, быстрый, умелый и мощный. Мы видели в бою с Линаресом, когда он отправил Ломаченко на канвас, что способ нейтрализовать скорость Василия не в том, чтобы нанести ему ответный удар, потому что уже слишком поздно. Вам нужна координация, тайминг и вам нужно рискнуть выбросить удар одновременно с ним. Лопес достаточно быстр и физически силен, чтобы сделать это. Несмотря на все это, я по-прежнему считаю, что Ломаченко победит единогласным решением судей, но не забывайте о том, что для него ошибки недопустимы».

Жолин Миззоне (промоутер, Main Events): Ломаченко, единогласным решением

«Я думаю, что Лома встречался с соперниками намного лучше, чем оппозиция Лопеса. Думаю, Лопес слишком рано принял этот бой. Я считаю, что Лома надерет Лопесу уши. Не поймите меня неправильно, мне нравится Теофимо, его стиль на ринге и за его пределами, но я думаю, что он слишком рано выходит на этот бой».

Кэти Дува (промоутер, Main Events): Ломаченко, техническим нокаутом

«Я ставлю на Ломаченко. Даже рискну и предскажу победу Василия после остановки боя в позднем раунде. Я считаю, что Лома – лучший боксер современности, и он докажет это еще раз в поединке с Лопесом, который является впечатляющим проспектом. Я считаю, что Лопес окажется в ситуации «слишком много и слишком рано». Исключительный талант, ум и опыт Ломы превалируют».

Стив Фархуд (ТВ-аналитик): Лопес, по очкам

«Разумный выбор – это победа Ломы по очкам, но давайте не будем забывать, что сейчас 2020 год, так что...я ставлю на Лопеса близким решением судей. Ему больше подходит легкий вес, он очень голодный и к тому же чертовски хорош».

Рауль Маркес (бывший чемпион мира/комментатор): Ломаченко, по очкам

«Считаю, что Лома слишком опытен. Я считаю, что он сводит Лопеса в школу. Теофимо никогда не дрался с кем-нибудь более мобильным и умелым, чем Лома. Лома победит решением судей».

Камерон Данкин (промоутер, Now Boxing Promotions): Ломаченко, по очкам

«Я думаю, что Ломаченко в начале боя будет очень тяжело. Лопес собирается оказать давление на Василия, а это значит, что Теофимо в случае попадания может потрясти его. Как только мы пройдем через это и все уляжется, то я думаю, Ломаченко найдет способ, как не подставиться под удар и найти путь к победе, но это будет непросто. Это будет хороший бой».

Серхио Мора (экс-чемпион мира/комментатор): Ломаченко, техническим нокаутом в 8-м раунде

«Мне нравится сценарий, при котором Ломаченко выиграет техническим нокаутом. Мне симпатизируют резкость и уверенность Лопеса. Я желаю ему удачи, но Ломаченко использует эту агрессию, чтобы донести до Лопеса массивные удары. Он выиграет техническим нокаутом в восьмом раунде».

Руди Эрнандес (тренер): Ломаченко, по очкам

«Я думаю, что это интересный бой. Молодой лев против опытного льва. Ломаченко уникален, никто не похож на него. Большой опыт, но самое главное уверенность. По любителям он сталкивался со всем, с чем только можно было столкнуться. Лопес хочет быть великим. Точно так же, как те, кто рискнул в молодые годы, но большинство думали, что они не готовы. Мне нравится победа Ломаченко решением. Думаю, с полученным опытом Лопес в будущем станет лучше. Он будет звездой; его уверенность в том, что он будет великим, приведет его к славе».

Итого: 18 из 20 экспертов считают, что в субботу абсолютным чемпионом мира в легком весе станет Василий Ломаченко. 15 опрошенных наиболее вероятным сценарием боя назвали победу украинца по судейским запискам.