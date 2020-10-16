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Кроуфорд: Не знаю, выиграет ли Лопес, но он точно готов к этому вызову
Поединок уже совсем близко
Чемпион мира по версии WBO в полусреднем дивизионе Теренс Кроуфорд (36-0-0, 27 KO) поделился мыслями о предстоящем поединке в легком весе между украинцем Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и американцем Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО).
Цитирует Кроуфорда Fighthype.com.
"Не знаю, выиграет ли Лопес, но он точно готов к этому вызову. Не знаю, кто победит. Пожалуй, немного склоняюсь к победе Ломаченко. У него есть опыт, он уже все это повидал. В то же время, нельзя списывать Теофимо, он выйдет воевать и попытается нокаутировать Лому".
Напомним, поединок Ломаченко – Лопес состоится 17 октября в Лас-Вегасе.
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