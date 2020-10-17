Василий Ломаченко и Теофимо Лопес взяли вес перед боем

Чемпион мира в легком весе по версиям WBC, WBA и WBO Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) и чемпион по версии IBF Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) прошли взвешивание перед боем.

Так, под мексиканцем и украинцем весы показали одинаковую цифру - 135 фунтов (61,235 кг).

Напомним, что поединок Ломаченко - Лопес состоится 18 октября в 05:00 по Киеву.

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