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Василий Ломаченко и Теофимо Лопес взяли вес перед боем
Оба показали одинаковый вес
Чемпион мира в легком весе по версиям WBC, WBA и WBO Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) и чемпион по версии IBF Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) прошли взвешивание перед боем.
Так, под мексиканцем и украинцем весы показали одинаковую цифру - 135 фунтов (61,235 кг).
Напомним, что поединок Ломаченко - Лопес состоится 18 октября в 05:00 по Киеву.
Ранее UA-Футбол сообщал,
Эксперты UA-Sport подробно разобрали бой и сделали свои прогнозы относительно победителя.
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