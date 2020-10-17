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Ломаченко играет в нарды за день до боя против Лопеса. Видео
Работа над психологическим здоровьем
Украинский боксер, чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) после
"Вот так выглядит предполетная ночная комната Чемпиона ...... просто релакс, ничего, кроме релакса !!!"
Эксперты UA-Sport подробно разобрали бой и сделали свои прогнозы относительно победителя.
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