Ломаченко играет в нарды за день до боя против Лопеса. Видео

Украинский боксер, чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) после церемонии взвешивания к бою против Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО) решил отдохнуть и сыграть в нарды со своим психологом Андреем Колосовым . Соответствующее видео на своей официальной странице в Instagram опубликовал промоутер нашего спортсмена Эгис Климас.

"Вот так выглядит предполетная ночная комната Чемпиона ...... просто релакс, ничего, кроме релакса !!!"

Текстовая онлайн-трансляция боя Ломаченко - Лопес

Где и когда смотреть бой

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