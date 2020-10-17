  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Ломаченко играет в нарды за день до боя против Лопеса. Видео
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ломаченко играет в нарды за день до боя против Лопеса. Видео

Бокс
(1 голосов)

Работа над психологическим здоровьем

Ломаченко играет в нарды за день до боя против Лопеса. Видео
UA-Футбол
Новина українською

Украинский боксер, чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) после церемонии взвешивания к бою против Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО) решил отдохнуть и сыграть в нарды со своим психологом Андреем Колосовым . Соответствующее видео на своей официальной странице в Instagram опубликовал промоутер нашего спортсмена Эгис Климас.

"Вот так выглядит предполетная ночная комната Чемпиона ...... просто релакс, ничего, кроме релакса !!!"

Текстовая онлайн-трансляция боя Ломаченко - Лопес

Где и когда смотреть бой

Эксперты UA-Sport подробно разобрали бой и сделали свои прогнозы относительно победителя.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...