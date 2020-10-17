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Боб Арум: Это самый большой и самый громкий поединок с тех пор, как бокс вернулся
Комментарий специалиста
Американский промоутер, глава компании TOP Rank Боб Арум прокомментировал предстоящий поединок Ломаченко - Лопес. Его слова цитирует BoxingScene:
"Если бой не наберет то количество зрителей, которое я ожидаю, тогда телевизионные сети не решатся показывать подобные события на обычном телевидении
Думаю, самое большое достижение - это сделать этот поединок возможным. В этих обстоятельствах происходит такой грандиозный бой.
Это самый большой и громкий поединок с тех пор, как бокс вернулся. Для меня наличие боя такого калибра на широко распространенной платформе само по себе является достижением" - сказал он.
Напомним, что ранее Ломаченко и Лопес
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