Боб Арум: Это самый большой и самый громкий поединок с тех пор, как бокс вернулся

Американский промоутер, глава компании TOP Rank Боб Арум прокомментировал предстоящий поединок Ломаченко - Лопес. Его слова цитирует BoxingScene:

"Если бой не наберет то количество зрителей, которое я ожидаю, тогда телевизионные сети не решатся показывать подобные события на обычном телевидении

Думаю, самое большое достижение - это сделать этот поединок возможным. В этих обстоятельствах происходит такой грандиозный бой.

Это самый большой и громкий поединок с тех пор, как бокс вернулся. Для меня наличие боя такого калибра на широко распространенной платформе само по себе является достижением" - сказал он.

Напомним, что ранее Ломаченко и Лопес прошли взвешивание перед боем.

Текстовая трансляция поединка