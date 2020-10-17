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Тарас Шелестюк: Захватывающий бой, который продлится 12 раундов и завершится победой украинца

Бокс
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Комментарий нашего боксера

Тарас Шелестюк: Захватывающий бой, который продлится 12 раундов и завершится победой украинца
UA-Футбол
Новина українською

Украинский боксер Тарас Шелестюк (18-0, 10 КО) прокомментировал предстоящий поединок за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе Ломаченко - Лопес. Соответствующий прогноз он опубликовал на своей официальной странице в You Tube:

"Я надеюсь, что Лопес не попадет по Ломаченко, что Вася не бросится на него с первого раунда, как он говорил, чтобы сделать ему больно. Это может быть тактической хитростью со стороны Лопеса, чтобы Вася начал бить и раскрылся. А Лопес может попасть по нему контрударом, как это сделал Линарес, когда отправил Васю в нокдаун. Если Лопес со своей мощью и силой попадет по Васи таким ударом, то на этом бой может закончиться.

Ломаченко надо внимательно провести бой, делать то, что он делает лучше всего, просто измотать соперника и достичь долгожданного титула абсолютного чемпиона мира. Конечно, вся Украина будет болеть и поддерживать Васю.

Я надеюсь, что этот поединок подарит много интересного. Это захватывающий бой, который продлится 12 раундов и завершится победой украинского боксера" - сказал Тарас.

Напомним, что ранее Василий Ломаченко рассказал о плане на бой против Лопеса.

Текстовая трансляция боя

Где смотреть поединок

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В статье: Василий Ломаченко Тарас Шелестюк
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