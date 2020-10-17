Торжество здравого смысла: Редкач пожелал победы Ломаченко в бою против Лопеса. Фото

Украинский боксер Иван Редкач (23-5, 18 КО) пожелал удачи своему соотечественнику, чемпиону мира в легком весе по версиям WBA, WBC и WBO Василию Ломаченко (14-1, 10 КО) в бою за титул абсолютного чемпиона мира против Теофимо Лопеса (15- 0, 12 КО). Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Твиттер.

Текстовая трансляция боя Ломаченко - Лопес .