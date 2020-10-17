Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Торжество здравого смысла: Редкач пожелал победы Ломаченко в бою против Лопеса. Фото
Обиды забыты?
Украинский боксер Иван Редкач (23-5, 18 КО) пожелал удачи своему соотечественнику, чемпиону мира в легком весе по версиям WBA, WBC и WBO Василию Ломаченко (14-1, 10 КО) в бою за титул абсолютного чемпиона мира против Теофимо Лопеса (15- 0, 12 КО). Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Твиттер.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Эвертон - Ливерпуль. Анонс и прогноз на матч АПЛ
- Интер - Милан. Хорошо ли вы помните игроков, выступавших за эти команды? Тест
- Ломаченко - Лопес: Анализ будущих соперников. Мнения экспертов. Прогноз на бой
- Ломаченко - Лопес: где и когда смотреть чемпионский бой украинца
- Прелестные жены Коноплянки и Зинченко прокатились на водных лыжах. ФОТО
- Эффектная модель и хореограф, которая сегодня будет поддерживать звезду сборной Германии. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...