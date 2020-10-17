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Торжество здравого смысла: Редкач пожелал победы Ломаченко в бою против Лопеса. Фото

Бокс
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Обиды забыты?

Торжество здравого смысла: Редкач пожелал победы Ломаченко в бою против Лопеса. Фото
UA-Футбол
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Украинский боксер Иван Редкач (23-5, 18 КО) пожелал удачи своему соотечественнику, чемпиону мира в легком весе по версиям WBA, WBC и WBO Василию Ломаченко (14-1, 10 КО) в бою за титул абсолютного чемпиона мира против Теофимо Лопеса (15- 0, 12 КО). Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Твиттер.

Торжество здравого смысла: Редкач пожелал победы Ломаченко в бою против Лопеса. Фото - изображение 1

Текстовая трансляция боя Ломаченко - Лопес.

Где и когда смотреть бой

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В статье: Василий Ломаченко Иван Редкач Теофимо Лопес
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