Министр молодежи и спорта: Я очень уважаю семью Ломаченко, отца и сына, мы работали вместе

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт дал свой прогноз на поединок Ломаченко - Лопес. Его слова цитирует XSport:

"Я очень уважаю семью Ломаченко. Отца и сына. Мы и работали вместе. Я знаю эту семью, когда Василий еще только начинал свою карьеру великого боксера. Он очень скромный человек, он очень скромный спортсмен. Поэтому я уверен, что этот бой будет интересен.

Я уверен в победе Василия. Потому что на сегодняшний день, наверное, равных нет Василию Ломаченко и Александру Усику. Это вообще такая плеяда боксеров, которыми мы всеми гордимся. Вся страна ими гордится" - сказал он.

Напомним, что ранее Иван Редкач пожелал удачи Ломаченко.

Текстовая трансляция боя