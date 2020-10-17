Отец Лопеса: Мы отправим этого ублюдка назад в Украину

Тренер и отец чемпиона мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО) Теофимо Лопес-старший снова занялся образами на счет Василия Ломаченко (14-1, 10 КО). На этот раз в прямом эфире в Instagram он сказал следующее:

"Мы выйдем в ринг и отправим этого ублюдка назад в Украину" - сказал он.

Напомним, что ранее Ломаченко рассказал о плане на бой против Лопеса.

Текстовая трансляция боя

Где и когда смотреть поединок

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