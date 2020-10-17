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Эдди Хирн: Ломаченко выигрывает каждый раунд
Коротко и ясно
Британский промоутер Эдди Хирн дал прогноз на бой Ломаченко - Лопес. Его слова цитирует IFL.TV:
- Ломаченко - Лопес на этой неделе.
- Замечательный бой. Лопес сказал блестящие речи. Бесподобные речи.
- Ваше мнение о бое, Эдди?
- Мое мнение - Василий Ломаченко выигрывает каждый раунд.
- Действительно? Так беспощадно?
- Да
Напомним, что ранее известный
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