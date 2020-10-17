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Эдди Хирн: Ломаченко выигрывает каждый раунд

Бокс
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Коротко и ясно

Эдди Хирн: Ломаченко выигрывает каждый раунд
UA-Футбол
Новина українською

Британский промоутер Эдди Хирн дал прогноз на бой Ломаченко - Лопес. Его слова цитирует IFL.TV:

- Ломаченко - Лопес на этой неделе.

- Замечательный бой. Лопес сказал блестящие речи. Бесподобные речи.

- Ваше мнение о бое, Эдди?

- Мое мнение - Василий Ломаченко выигрывает каждый раунд.

- Действительно? Так беспощадно?

- Да

Напомним, что ранее известный голливудский актер поддержал Ломаченко.

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В статье: Василий Ломаченко Эдди Хирн
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