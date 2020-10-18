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Ломаченко проиграл бой за звание абсолютного чемпиона мира

Бокс
(7 голосов)

Украинский боксер проиграл Лопесу

Ломаченко проиграл бой за звание абсолютного чемпиона мира
UA-Футбол
Новина українською

В ночь на 18 октября (по Киеву - утром в воскресенье) в Лас-Вегасе (США) состоялся бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе между украинцем Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и американцем Теофимо Лопесом (15-0 , 12 КО).

Ломаченко - Лопес: Как это было?

Лопес активно начал бой, пытаясь шокировать Василия. Ломаченко же потратил первые раунды на разведку, хотя уже во втором раунде одна из комбинаций пришлась по голове американца. С третьего раунда украинец начал наращивать темп, хотя в одном из эпизодов Теофимо прижал Василия к канатам, однако Ломаченко уверенно вышел из-под ударов.

В четвертом-пятом раунде Теофимо Лопес держал центр ринга и несколько раз попал Василию в корпус, что, впрочем, не повлияло на скорость Ломаченко, который встречал контрударами. Показательно, что Лопес за первые пять раундов выбросил более ста джебов, но точным был только каждый десятый, тогда как Ломаченко нанес 28 прямых ударов, из которых точным был 40%.

Ломаченко проиграл бой за звание абсолютного чемпиона мира - изображение 1

Если накануне боя большинство экспертов ожидали, что ближе к экватору в Теофимо заканчиваться горючее, то в шестом раунде американец выглядел абсолютно на уровне (а то и более активным по количеству ударов) украинского чемпиона.

В седьмом раунде Лопес стал больше вкладываться в силу своих ударов. Как и раньше они не были максимально точными, однако трехминутка визуально завершилась в пользу именно американца. После этого раунда даже букмекеры начали отдавать заметное преимущество Теофимо.

Ломаченко проиграл бой за звание абсолютного чемпиона мира - изображение 2

Но в восьмом раунде Ломаченко удалась отличная встречная комбинация, которой он на мгновение выбил Лопеса из колеи. Американец, впрочем, погасил активность Василия клинчем, а затем попытался перехватить инициативу. Украинский боксер подловить себя не дал. В девятом раунде соперники взяли паузу, готовясь к чемпионским. Хотя Василий конкретно в этом периоде и бил чаще, и попадал. Лопес позволил себе еще и в десятом отдохнуть, тогда как Ломаченко пытался наверстать упущенное в первых раундах.

В 11-м Ломаченко удалось хорошо попасть в Лопеса, но американец устоял на ногах, а Василию не удалось развить свое преимущество и отправить соперника хотя бы в нокдаун. Наконец в последнем раунде боксеры неоднократно устраивали размен - Ломаченко целил в голову, Лопес - в корпус. В конце концов, финальный гонг показал, что победителя в бою определят судьи.

Ломаченко проиграл бой за звание абсолютного чемпиона мира - изображение 3

Очевидно, расчет Ломаченко на более поздние раунды не сработал, поскольку судьи единогласным решением отдали победу Теофимо Лопесу (116 – 112, 119 – 109, 117-111). Американец таким образом завоевал чемпионские пояса по версиям WBC Franchise, WBA Super, WBO и IBF.

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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(7 голосов)
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Комментарии (11)
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simargl (Чернигов)
18.10.2020 в 08:34
Слишком удалился Вася от энергетики той страны под флагом которой выступает ... эх, Вася ... оно тебе надо было ??? Тлетворное влияние папы, просчёт и в тактике и в геополитике... тренируйся и думай .
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0
0
krakow (Херсон)
18.10.2020 в 08:30
Мышебрата побили. Бяда то какая,православные.
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+1
0
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
18.10.2020 в 08:30
119-109....это как Барселона - Бавария 8:2 ....это цирк! Лопесу посчитали все удары в перчатки и ещё пару ударов с тренировки...он молодец и хороший боксёр, но какие млять 119-109????
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+1
-1
adidas77 (Cумы)
18.10.2020 в 08:03
Эх Вася Вася, ибо не...уй!Это карма!!!
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+5
0
ProstoFAN (Донецк)
18.10.2020 в 08:01
Ну не знаю.... Вася хорошо его отделывал практически каждый раунд, что было заметно по лицу американца...
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+1
-1
adidas77 (Cумы)
18.10.2020 в 08:02
НЕ говори такую дичь, он поиграл в чистую 8 раундов!
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+2
0
ProstoFAN (Донецк)
18.10.2020 в 08:03
это всего лишь мое субъективное мнение, не более
0
-1
adidas77 (Cумы)
18.10.2020 в 08:05
Даже наши "эксперты" на Мегаго, которые нереально зангажировано топили за Васю, признали его полное поражение.
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0
0
avatar
Dany_Red (Харьков)
18.10.2020 в 08:00
Ця наволоч більше не український боксер разом з усіком та ще кількох в голову битих. Най переїжджає до забордюр'я. Бажаю отримувати по піз#юлятору кожного бою
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+4
0
Тор-1306
18.10.2020 в 08:15
Животное хлебало завали, если спортсмен выходит под украинским флагом, представляет страну, сделал в миллион раз больше чем ты, но имеет другое мнение, не тебе его осуждать убогое, и город Харьков убери из названия, быдло понаехавшее
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0
-4
ProstoFAN (Донецк)
18.10.2020 в 08:34
откуда столько злости? неужели ты для своей страны сделал больше, чем он?
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0
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