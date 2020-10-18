Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ломаченко: Честно говоря, я думал, что половина поединка была равной
Первый комментарий украинца
Украинский боксер Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) прокомментировал
"Я не знаю. Честно говоря, я думал, что половина поединка была ровной. Может быть, он где-то выигрывал на 1-2 раунда, но во второй половине я включился. В принципе, я считаю, что вторую половину я забрал.
Я хочу приехать домой и посмотреть поединок, но я не согласен с решением. Я думал, что выиграю, но результат есть результат. Я с ним спорить сейчас не собираюсь. Сейчас я поеду домой. Затем я поговорю со своим промоутером и менеджером. Мы все обсудим и решим, что делать дальше", - сказал он.
Loma doesn't agree with Scorecards????? @lomachenkovasiliy states post fight doesn't agree with scorecards and will review fight when he goes home. Congrats to @teofimolopez Great Fight ???? Do you agree with scorecards? Should there be a rematch? @toprank @espn @mgmgrand Like ????????, Comment ????, Tag ????, Follow #boxing #lomalopez #muhammadali #miketyson # #mayweather #sweetscience #ryangarcia #mannypacquiao #anthonyjoshua #tysonfury #heavyweight #champion #ukboxing #pacquiao #floydmayweather #caneloalvarez #deontaywilder #boxeo #boxingnews #boxinggym #training #joshuawilder #canelo #boxingbodega #wilderfury #espn
Популярное сейчас
- Серия А. Слабые игра и результат Ювентуса, позор Лацио
- Хетафе - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
- Серия А. Интер - Милан 1:2. Все равны, кроме Златана
- Ломаченко - Лопес: где и когда смотреть чемпионский бой украинца
- Звезда сборной Германии проявил интерес к скандальной девушке защитника сборной Украины. ФОТО
- Эффектная модель и хореограф, которая сегодня будет поддерживать звезду сборной Германии. ФОТО