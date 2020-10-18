Ломаченко: Честно говоря, я думал, что половина поединка была равной

Украинский боксер Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) прокомментировал поражение от уже абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО).

"Я не знаю. Честно говоря, я думал, что половина поединка была ровной. Может быть, он где-то выигрывал на 1-2 раунда, но во второй половине я включился. В принципе, я считаю, что вторую половину я забрал.

Я хочу приехать домой и посмотреть поединок, но я не согласен с решением. Я думал, что выиграю, но результат есть результат. Я с ним спорить сейчас не собираюсь. Сейчас я поеду домой. Затем я поговорю со своим промоутером и менеджером. Мы все обсудим и решим, что делать дальше", - сказал он.

Ломаченко - Лопес: Как это было