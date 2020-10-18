  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Ломаченко: Честно говоря, я думал, что половина поединка была равной
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ломаченко: Честно говоря, я думал, что половина поединка была равной

Бокс
(2 голосов)

Первый комментарий украинца

Ломаченко: Честно говоря, я думал, что половина поединка была равной
UA-Футбол
Новина українською

Украинский боксер Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) прокомментировал поражение от уже абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО).

"Я не знаю. Честно говоря, я думал, что половина поединка была ровной. Может быть, он где-то выигрывал на 1-2 раунда, но во второй половине я включился. В принципе, я считаю, что вторую половину я забрал.

Я хочу приехать домой и посмотреть поединок, но я не согласен с решением. Я думал, что выиграю, но результат есть результат. Я с ним спорить сейчас не собираюсь. Сейчас я поеду домой. Затем я поговорю со своим промоутером и менеджером. Мы все обсудим и решим, что делать дальше", - сказал он.

Ломаченко - Лопес: Как это было

Статистика ударов

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Василий Ломаченко
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...